Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 13 по 19 января — можно в материале «Известий».

Как сообщили в Министерстве обороны России, за неделю ВС РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе ракетными комплексами «Кинжал» и БПЛА, в результате поражены предприятия ВПК Украины. Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении ВС РФ продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. Отражены 25 атак ВСУ и теробороны в районах Синьковки, Песчаного и Табаевки Харьковской области. Потери противника составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожено два полевых склада боеприпасов.

На краснолиманском направлении отражены 17 атак противника и нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ, теробороны и нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы ЛНР, Ямполовки ДНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за указанный период составили до 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, а также восемь орудий полевой артиллерии.

На донецком направлении отражены 15 атак противника. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ и теробороны в районах Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки ДНР. Потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

На южно-донецком направлении отражена атаку ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах Парасковиевки и Павловки ДНР. Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.

На запорожском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах Вербового, Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад морской пехоты и теробороны в районах Михайловки, Тягинки и Ивановки Херсонской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий. Из них 14 человек на южнодонецком направлении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 617 единиц специальной военной автомобильной техники.