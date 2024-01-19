Реклама
Прямой эфир
Общество
В Калининградской таможне назвали причину очереди из фур на границе с Литвой
Мир
Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс
Мир
Страны Балтии одобрили создание линии обороны на границе с РФ и Белоруссией
Происшествия
Павильоны загорелись на площади 1 тыс. кв. м на территории ТРК в Челябинске
Мир
В Швеции восстановили гражданскую службу по призыву
Мир
Немецкие правозащитники предостерегли власти ФРГ от изоляции русских в стране
Политика
Путин назначил послом России в Японии Николая Ноздрева
Спорт
Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
Мир
Президент Литвы допустил усталость Западной Европы от конфликта на Украине
Мир
Министр финансов ФРГ Линднер назвал Германию уставшим человеком
Мир
Лидер французской партии назвал безумием резолюцию ЕП по Венгрии и призвал выйти из ЕС
Общество
СК потребовал арестовать главу узбекского землячества по делу о разжигании розни
Мир
В Европарламенте обвинили Словению в грубом нарушении свободы СМИ
Политика
Посол Франции прибыл в МИД РФ в связи с уничтожением французских наемников
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о высоких сугробах и оттепели на следующей неделе
Сюжет:

Сводка спецоперации на Украине за неделю

Сводка спецоперации на Украине 13-19 января
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 13 по 19 января — можно в материале «Известий».

Как сообщили в Министерстве обороны России, за неделю ВС РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе ракетными комплексами «Кинжал» и БПЛА, в результате поражены предприятия ВПК Украины. Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении ВС РФ продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. Отражены 25 атак ВСУ и теробороны в районах Синьковки, Песчаного и Табаевки Харьковской области. Потери противника составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожено два полевых склада боеприпасов.

На краснолиманском направлении отражены 17 атак противника и нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ, теробороны и нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы ЛНР, Ямполовки ДНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за указанный период составили до 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, а также восемь орудий полевой артиллерии.

На донецком направлении отражены 15 атак противника. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ и теробороны в районах Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки ДНР. Потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

На южно-донецком направлении отражена атаку ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах Парасковиевки и Павловки ДНР. Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.

На запорожском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах Вербового, Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад морской пехоты и теробороны в районах Михайловки, Тягинки и Ивановки Херсонской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий. Из них 14 человек на южнодонецком направлении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 617 единиц специальной военной автомобильной техники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024