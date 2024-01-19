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Суд арестовал главу узбекского землячества Баратова по делу о разжигании розни

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Фото: t.me/skmoscowgsu
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По ходатайству следствия в отношении президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили 19 января в Telegram-канале столичного Следственного комитета РФ.

В ходе допроса Баратов вину не признал.

По данному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.

«Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления», — добавили в ведомстве.

Баратов обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды из-за поста в соцсети в адрес участников спецоперации. По данным следствия, в декабре 2023 года он вместе с другими лицами, находясь на территории Московского региона, разместил в Сети публикацию, которая унижала достоинство группы граждан РФ, в том числе участников спецоперации.

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17 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Баратова уголовное дело по факту оскорбления участников спецоперации. Днем позже Следственный комитет возбудил уголовное дело об экстремизме. 19 января СК РФ запросил арест Баратова.

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