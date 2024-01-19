Посольство РФ раскритиковало поставки Украине французского оружия

Военная техника, которую Франция поставляет на Украину, используется против гражданского населения. Об этом 19 января заявили в российском посольстве в Париже.

Таким образом представительство прокомментировало решение французских властей передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) очередную партию вооружения. В том числе речь идет о планируемой поставке 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, о которой накануне заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Обращаемся к французской общественности с вопросом. Что, по вашему мнению, важнее: поддержка преступного неонацистского режима в Киеве или жизни мирных граждан, среди которых старики, женщины и дети? Именно они станут жертвами смертоносных вооружений, которые киевскому режиму собирается поставлять Франция», — отметили в посольстве. Сообщение было опубликовано в Telegram.

18 января Лекорню также заявил, что 50 стран объединились в «артиллерийскую коалицию» для поставок артиллерии Украине. Как отмечается, эта коалиция поможет создать будущую украинскую артиллерию с помощью инновационных и амбициозных производственных партнерств.

Днем ранее глава французского минобороны сообщил, что Украина приобрела у Франции еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. При этом Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале. Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб». Также Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.