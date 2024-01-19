Следствие запросило арест главы узбекского землячества за возбуждение ненависти

Следственный комитет РФ запросил арест президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Он подозревается в возбуждении ненависти либо вражды из-за поста в Сети в адрес участников спецоперации. Об этом 19 января сообщили в Замоскворецком районном суде Москвы, куда СК направило ходатайство.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении У. А. Баратова. Оно будет рассмотрено 19 января», — сообщили ТАСС в суде.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов вместе с другими лицами, находясь на территории Московского региона, разместили в Сети публикацию, которая унижала достоинство группы граждан РФ, в том числе участников спецоперации.

17 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Баратова уголовное дело по факту оскорбления участников спецоперации. На следующий день СК возбудил уголовное дело об экстремизме.