Переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) в активную оборону без наступательных действий нанесет большой ущерб Киеву. Такое мнение выразил бывший глава министерства обороны страны Андрей Загороднюк в интервью Financial Times 19 января.

«Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательного компонента было бы «ошибкой исторического масштаба», — цитирует издание бывшего чиновника.

Загороднюк уверен, что если Украина будет только обороняться, это продемонстрирует миру, что она «не способна выиграть войну». Он добавил, что оборонительная стратегия окончательно передаст инициативу Москве.

Также журналисты отметили, что финансирование Украины странами Запада оказывает ключевое влияние на дальнейшую судьбу страны. Особенно влияет неопределенность союзников: украинские войска страдают от недостатка боеприпасов, а уровень финансовой поддержки западными государствами падает. В частности, США являлись главным донором вооружений и финансов, однако сейчас Конгресс не может принять конкретных решений.

Кроме того, журналисты побеседовали с украинским разведчиком, воюющим вместе с морскими пехотинцами на восточном берегу Днепра. Он рассказал, что «ситуация плачевная» и подчеркнул, что Российская армия имеет большое преимущество.

Отмечается, что оборонительную стратегию Киеву «продает Вашингтон» и другие страны Запада. Союзники рекомендуют Украине сосредоточиться на удержании территорий, которые есть сейчас и укреплять оборону вместо активных наземных наступлений.

Ко всему прочему, газета ссылается на экспертов, которые считают, что может продолжать вооруженный конфликт только «благодаря массовой военной поддержке со стороны европейских союзников и других партнеров».

«Итак, в этом отношении мы сейчас достигли переломного момента. Сможет ли Украина противостоять России или фактически начнет проигрывать, потому что у нее нет техники, тяжелых вооружений, боеприпасов. Внешняя поддержка будет иметь решающее значение», — рассказала Politico бывший советник по национальной безопасности Белого Дома Фиона Хилл.

Ранее, 16 января, военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что Запад может потребовать от президента Украины Владимира Зеленского перейти к оборонительной стратегии, чтобы продлить агонию киевского режима перед выборами президента США. Потому что, если Киев рухнет перед выборами, обвинят в этом Вашингтон, так как власти якобы не смогли поддержать Украину.

В тот же день обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут сообщил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в кулуарах форума в швейцарском Давосе передаст Зеленскому послание о необходимости изменения военной стратегии Киева с наступательной на оборонительную.

11 января член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, политики стран Запада уже давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.