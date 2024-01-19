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Политолог предсказал последствия победы Трампа на выборах в США для Украины

Политолог Дудаков: ЕС может остаться один на один с Украиной при победе Трампа
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Риск для Европы остаться один на один с поддержкой Украины в случае прихода к власти в США экс-президента Дональда Трампа достаточно высок. Такое мнение оценил политолог-американист Малек Дудаков выказал в пятницу, 19 января.

Он допустил, что Трамп может отказаться и от полноценного участия в НАТО.

Дудаков отметил, что абсолютной уверенности в том, что Трамп победит, нет, но он обходит действующего президента США Джо Байдена в большинстве опросов и является фаворитом предвыборной гонки.

«С европейцами тоже всё понятно: они боятся, что Трамп оставит их один на один с проигранной войной, предоставит самим разбираться с последствиями и тратить деньги на Киев. Высока вероятность того, что он скажет, что это проблема европейцев, и пусть они сами с ней разбираются», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

По словам американиста, европейцы также не без оснований опасаются, что Трамп может решить демонтировать блок НАТО. Этот институт ему не так интересен, и в приоритете работа с конкретными странами, где у власти находятся политики, близкие Трампу.

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Накануне издание Politico написало, что канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха победы ВС России потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

В материале отмечается, что победа Трампа на праймериз в Айове сделала «слишком правдоподобным предположение, что Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией», передает RT.

17 января зампредседателя Европарламента Катарина Барли заявила, ЕС стоит более тесно сотрудничать в области обороны для достижения независимости, в случае если Трамп снова станет американским лидером и «бросит Европу». Барли отметила, что в предыдущий президентский срок Трамп продемонстрировал европейским странам, что им нужно быть более независимыми в стратегическом плане, а государствам — членам Евросоюза стоит теснее сотрудничать в военной сфере.

1 января президент России сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украины.

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