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В Кремле не исключили, что Аргентина пересмотрит отказ вступать в БРИКС

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Отказ Аргентины от вступления в БРИКС вызывает сожаление в Москве, однако это ее суверенное право, заявил 19 января журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вместе с тем он не стал исключать того, что Буэнос-Айрес может пересмотреть свое решение в дальнейшем.

«Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса. Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате», — указал пресс-секретарь президента.

Песков сказал, что РФ будет надеяться на то, что Аргентина может посчитать более выгодным для себя возвращение в БРИКС.

Вместе с тем он подчеркнул, что количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, — большое.

«Это вызывает удовлетворение, и это значит, что многие страны считают, наоборот, траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам», — отметил официальный представитель.

Песков добавил, что Москва и Эр-Рияд продолжают контакты по поводу членства королевства в БРИКС. Этот вопрос уже затрагивался во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

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Президент Аргентины Хавьер Милей в конце декабря 2023 года направил письма президенту России и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Он счел, что сейчас участие страны в сообществе неуместно. Позднее глава МИД Аргентины Диана Мондино призналась, что отказ государства от вступления в объединение частично мотивирован идеологическими мотивами.

Саудовская Аравия официально заявила о вступлении в БРИКС 2 января. Тогда подчеркивалось, что полноправное членство государства в группе укрепит его позиции в мире. 17 января Песков сообщил, что Саудовская Аравия продолжает интеграцию со странами объединения.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке 10 стран.

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