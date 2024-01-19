Замерзающую четырехлетнюю девочку спасли на дороге в Красноярском крае

Замерзающую четырехлетнюю девочку без сопровождения взрослых обнаружили в селе Ирбейском Красноярского края. Инспекторы увидели ребенка на дороге, ведущей в лес, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в пятницу, 19 января.

Инцидент произошел 14 января, на улице в этот день было ниже –15 градусов. Полицейские посадили девочку в служебный автомобиль. Один из стражей порядка передал малышке свои перчатки, чтобы она согрелась.

Девочка была сильно напугана и не смогла рассказать, где живет, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Правоохранители решили отвезли ее в больницу. Медики диагностировали обморожение всех пальцев рук первой стадии.

Позднее выяснилось, что 28-летняя мама отпустила девочку с 9-летним братом и 8-летней сестрой кататься с горок. Сама она осталась с младшим ребенком дома. Дети упустили девочку из виду, не смогли ее найти и пошли сообщить о случившемся домой. Женщина забрала ребенка.