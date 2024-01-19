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От кутюр с любовью: неделя моды в Париже

Лучшие моменты показа мужской одежды осень-зима
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Мужская неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/Peter White

В Париже проходит неделя моды — одно из наиболее значимых событий в индустрии. Ведущие мировые модельеры представляют собственные коллекции осень-зима. На снимке модель бренда мужской одежды Bluemarble. Другие яркие образы — в фотогалерее «Известий»

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Мужская неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/Francois Durand

Экстравагантный образ от Louis Gabriel Nouchi

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Мужская неделя моды в Париже
Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/Aurore Marechal
Walter Van Beirendonck и его футуристический взгляд на мужской образ
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Мужская неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/WireImage/Marc Piasecki

Модный дом Louis Vuitton и его коллекция на показе мужской одежды

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Мужская неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/Estrop

Кожаный total black в исполнении EGONLAB

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Мужская неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/WireImage/Foc Kan

Оригинальный образ от Walter Van Beirendonck

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Мужская неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/Thierry Chesnot
Kidill и традиционно яркий концепт для мужчин
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Мужская неделя моды в Париже
Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
Прет-а-порте в исполнении Louis Gabriel Nouchi
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Мужская неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/Thierry Chesnot

Панковская стилистика на подиуме от Kidill

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Мужская неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/Kay-Paris Fernandes

Мужской образ за кулисами перед показом от 80N8

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Мужская неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/Estrop

Выход модели Issey Miyake на парижской Неделе моды

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Мужская неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/Kristy Sparow

Классический образ с экспрессивным акцентом от Dries Van Noten

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Мужская неделя моды в Париже
Фото: Getty Images/Peter White

Feng Chen Wang и эстетика Азии на показе мужской моды

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