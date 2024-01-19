Ставропольский бизнесмен нанес ущерб окружающей среде на 80 млн рублей

Производителя охлажденного мяса из Нефтекумска подозревают в загрязнении окружающей среды в Левокумском округе. Ущерб от его действий оценивается в 80 млн рублей, сообщают пресс-службы управлений ФСБ и СК по Ставропольскому краю в пятницу, 19 января.

По данным правоохранителей, в 2022 и 2023 годах бизнесмен незаконно вывез и захоронил отходы животноводства недалеко от села Урожайное. Назначена судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА StavropolMedia.

Ранее «Известия» писали, что в России планируется проведение работ по рекультивации и ликвидации массовых захоронений животных, создающих угрозу здоровью людей. Минсельхоз и Россельхознадзор предлагают запретить создание новых скотомогильников.