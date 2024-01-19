Песков: Путин совершил окунание в прорубь по случаю Крещения

Президент России Владимир Путин утром, 19 января, по традиции окунулся в прорубь по случаю Крещения. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Много сегодня было утром от вас вопросов, окунулся ли президент в прорубь. Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения», — ответил он.

Пресс-секретарь президента также добавил, что участие в крещенских купаниях — личное дело каждого, что относится и к чиновникам.

19 января православные отмечают Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января желающие окунаются в прорубь.

В 2023 году Путин участвовал в крещенских купаниях в Подмосковье. В 2022-м он решил не принимать участие в крещенских купаниях. Такое решение было принято на фоне эпидемиологической обстановки.

До этого, в 2018 году, президент принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер в Тверской области. Песков отметил, что Путин окунается в прорубь уже несколько лет.