Главную елку Забайкалья начнут демонтировать 22 января

Демонтаж новогодней елки на площади Ленина в Чите проведут 22 и 23 января. В эти дни детский каток будет работать с 18.00 до 21.00, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале.

Место, где находилось дерево, зальют льдом и каток продолжить работать в штатном режиме — с 12.00 до 21.00. При этом часы работы взрослого катка останется прежним.

Как отмечает ИА ChitaMedia, ледовый городок на площади останется до тех пор, пока не начнут повышаться дневные температуры.

Ранее сообщалось, что кафедральный собор Казанской иконы Божьей Матери в Чите обзавелся виртуальным путеводителем. Он позволяет посетителям и прихожанам исследовать каждый уголок здания.