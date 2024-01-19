СК потребовал арестовать главу узбекского землячества по делу о разжигании розни

Следственный комитет (СК) России требует арестовать президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, которого подозревают в возбуждении ненависти либо вражды из-за публикации в Сети в адрес участников спецоперации. Об этом в пятницу, 19 января, сообщили в Замоскворецком районном суде Москвы, куда поступило ходатайство ведомства.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении У. А. Баратова. Оно будет рассмотрено 19 января», — рассказали ТАСС в суде.

Согласно данным следствия, в декабре 2023 года Баратов вместе с другими лицами, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в социальной сети публикацию, которая унижала достоинство группы граждан РФ, в том числе участников специальной военной операции.

17 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Баратова уголовное дело по факту оскорбления участников специальной военной операции (СВО).

Позже, 18 января, СК возбудил уголовное дело об экстремизме. Баратова подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).