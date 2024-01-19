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Адмирал НАТО Бауэр заявил о подготовке к тотальной войне с РФ в ближайшие 20 лет

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Гражданское население должно подготовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, заявил 18 января изданию The Telegraph глава военного комитета НАТО Роб Бауэр

«<…> мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми ко всему. Нужно создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет», — сказал он итогам встречи руководителей оборонных ведомств НАТО в Брюсселе.

Бауэр отметил, что возможный конфликт с Россией кардинально скажется на жизни гражданских лиц. К примеру, в случае начала войны нужно будет мобилизовать большое количество людей, указал он.

Также он поощрил Швецию за то, что та обратилась к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в НАТО.

По его словам, также странам НАТО необходимо модернизировать промышленность, чтобы была возможность производить оружие и боеприпасы быстрее.

Кроме того, в материале издания отмечается, что высокопоставленные чиновники НАТО обеспокоены тем, что правительства и частные производители оружия отстают в подготовке боеприпасов. Их запасы истощились на фоне конфликта на Украине, при нынешних темпах производства на их пополнение уйдут годы.

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Накануне сообщалось, что НАТО хочет мобилизовать около 90 тыс. солдат для участия в крупных учениях по сдерживанию России, которые начнутся в феврале. Как сообщило испанское издание ABC, маневры пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал эти учения нагнетанием страстей и желанием показать, что деньги блока пропадают не зря. Он отметил, что альянсу нужно показать, что НАТО существует для того, чтобы защитить несчастную Европу от «коварных» русских.

До этого, 14 января, газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое якобы может произойти в 2025 году. Министерство обороны ФРГ, в свою очередь, заявило, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, но Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.

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