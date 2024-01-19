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Лидер французской партии назвал безумием резолюцию ЕП по Венгрии и призвал выйти из ЕС

Филиппо: Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой
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Фото: Global look press/ Vincent Isore
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Принятая Европарламентом (ЕП) резолюция по Венгрии показывает, что в сообществе царит диктатура. Таким мнением 19 января поделился лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо.

«Яростное безумие! Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Резолюция, принятая ЕВ накануне, 18 января, обвиняет Венгрию в «систематическом подрыве основополагающих ценностей» ЕС. Также Европарламент инициировал расследование против Венгрии по статье 7.2 договора Евросоюза. В случае Венгрии подразумевается игнорирование верховенства закона. В итоге государство может лишиться права голоса в объединении.

Давление со стороны Брюсселя на Будапешт связано с тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в декабре минувшего года наложил вето на четырехлетнее финансирование Украины в размере €50 млрд, а для одобрения пакета помощи необходимо единогласное решение всех 27 членов объединения. ЕС не может исключить какую-либо страну, зато может лишить ее членских прав, включая право голоса.

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10 января, Орбан сообщил, что Еврокомиссия готовит план Б о выделении помощи Украине вне бюджета Евросоюза к внеочередному саммиту объединения, запланированному на 1 февраля. Венгерский премьер назвал это решение хорошим и подчеркнул, что план Б Еврокомиссии является планом А Венгрии.

На следующий день газета Politico сообщила, что Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны Евросоюза, в случае если голосование по нему будет пересматриваться ежегодно. Лидеры ЕС пытаются оказать давление на венгерского премьера, чтобы он до 1 февраля отменил решение Будапешта о наложении вето на выделение €50 млрд помощи Киеву, уточнялось в материале.

Позднее, 17 января депутат Национального собрания Венгрии, лидер правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи назвал неприемлемым возможное лишение страны права голоса в Совете Евросоюза (ЕС) из-за блокировки выделения Украине €50 млрд. Также он заявил, что Евросоюз превращается в диктаторскую империю крайних либералов, подавливая демократию. Он рассказал, что если Венгрия лишится права голоса, то он и его сторонники будут настаивать на том, чтобы государство перестало платить свой ежегодный взнос в бюджет ЕС.

В тот же день политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» высказался, что возможное введение Евросоюзом «аварийного тормоза», позволяющему обойти вето, может стать ударом для всей структуры объединения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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