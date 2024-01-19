Причины гибели молодой рыбы установили в Астраханской области

Астраханской области установили причины гибели молоди рыб в ерике Поперечном в Камязыкском районе. В воде установлена нехватка кислорода.

Информация о гибели рыбы поступила от местных жителей. Проверку проводили сотрудники Волго-Каспийского межрегионального отдела Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» совместно с территориальным управлением Росрыболовства. В ходе проверки подтверждена гибель особей семейства карповых — воблы, уклеи, карася, густеры. Об этом пишет «Астрахань 24».

По данным специалистов, в воде под льдом не хватает кислорода. Для предотвращения дальнейшего мора выполнены мероприятия по аэрации. В слое льда специалисты пробурили сквозные лунки, чтобы кислород попадал в толщу воды.