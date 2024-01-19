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В России произошло 155 ДТП за сутки

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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На российских дорогах 18 января произошло 155 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 17 человек и 176 получили травмы. Об этом 19 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

В четверг было зафиксировано 23 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых ранения получили 24 ребенка, шесть из которых были пассажирами и 18 — пешеходами. Погибших детей нет.

В регионах страны продолжаются временные перекрытия дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Так, в Мордовии из-за сильной метели вводились ограничения для движения грузового автотранспорта на участках федеральных автодорог Саранск – Ульяновск, Нижний Новгород – Саратов, а также трассы «Урал» при подъезде к столице региона.

«Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий в Чукотском автономном округе, Самарской, Брянской и Тамбовской областях временно полностью перекрывались участки ряда федеральных и региональных автотрасс», — рассказал «Известиям» старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

На автомобильных дорогах Башкирии, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей восстановлено движение для автобусов и грузовиков. При этом в Самарской области движение для автобусов и грузового транспорта полностью восстановлено на всей территории региона.

«В преддверии выходных дней Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам в случае неблагоприятного прогноза погоды воздержаться от поездок на дальние расстояния до улучшения дорожной обстановки, а в городских условиях — использовать общественный транспорт», — отметил Белан.

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В России по итогам 2023 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, по предварительным данным, выросло на 8,4% (до 17,18 тыс. происшествий). В них погибло 607 детей (+11%), 18,8 тыс. получили ранения (+8,2%), рассказали в МВД России 19 января.

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