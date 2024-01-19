Песков не стал называть массовыми беспорядками акцию в Башкирии

Протесты и беспорядки в Башкирии нельзя назвать массовыми, есть отдельные проявления, которые относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка. Об этом заявил 19 января журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не согласился бы с формулировкой «массовые беспорядки» и «массовые протесты». Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые скорее относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка исключительно», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что произошедшее в Башкирии является прерогативой местных властей. Он сказал, что «если были какие-то акции, которые не были в установленном порядке согласованы, то они попадают под определенные статьи».

17 января Баймакский районный суд Башкирии приговорил к четырем годам колонии экоактивиста Фаиля Алчинова (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) за возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы и национальности. По версии следствия, 28 апреля 2023 года, выступая на сходе граждан, он высказал негативное отношение к людям по национальному признаку. До этого в течение года его привлекали за подобные правонарушения к административной ответственности.

Позже сообщалось, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии. В СК сообщили, что протестующие применяли насилие, в том числе с помощью предметов, используемых в качестве оружия. Нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы. Во время акции протеста около здания суда пострадали полицейские. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).