Реклама
Прямой эфир
Общество
В Калининградской таможне назвали причину очереди из фур на границе с Литвой
Мир
Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс
Культура
Знаменитую пачку Кэрри Брэдшоу продали на аукционе за $52 тыс.
Экономика
Эксперт рассказала о способных замедлить рост цен на российский софт факторах
Мир
В Швеции восстановили гражданскую службу по призыву
Мир
Немецкие правозащитники предостерегли власти ФРГ от изоляции русских в стране
Мир
Политолог заявил об опасности конфликта Ирана и Пакистана для региона
Спорт
Россиянка Тимофеева вышла в четвертый круг Australian Open
Мир
Президент Литвы допустил усталость Западной Европы от конфликта на Украине
Мир
Министр финансов ФРГ Линднер назвал Германию уставшим человеком
Мир
Лидер французской партии назвал безумием резолюцию ЕП по Венгрии и призвал выйти из ЕС
Общество
СК потребовал арестовать главу узбекского землячества по делу о разжигании розни
Мир
В Европарламенте обвинили Словению в грубом нарушении свободы СМИ
Политика
Посол Франции прибыл в МИД РФ в связи с уничтожением французских наемников
Мир
Берлин выделил Киеву почти €28 млрд c февраля 2022 года

Песков не стал называть массовыми беспорядками акцию в Башкирии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Протесты и беспорядки в Башкирии нельзя назвать массовыми, есть отдельные проявления, которые относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка. Об этом заявил 19 января журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не согласился бы с формулировкой «массовые беспорядки» и «массовые протесты». Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые скорее относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка исключительно», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что произошедшее в Башкирии является прерогативой местных властей. Он сказал, что «если были какие-то акции, которые не были в установленном порядке согласованы, то они попадают под определенные статьи».

17 января Баймакский районный суд Башкирии приговорил к четырем годам колонии экоактивиста Фаиля Алчинова (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) за возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы и национальности. По версии следствия, 28 апреля 2023 года, выступая на сходе граждан, он высказал негативное отношение к людям по национальному признаку. До этого в течение года его привлекали за подобные правонарушения к административной ответственности.

Позже сообщалось, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии. В СК сообщили, что протестующие применяли насилие, в том числе с помощью предметов, используемых в качестве оружия. Нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы. Во время акции протеста около здания суда пострадали полицейские. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024