В блюдах из столовой школы № 91 в Красноярске нашли тараканов
Учащиеся школы № 91 в Красноярске обнаружили тараканов в тарелке готового блюда из столовой. Родители детей направили жалобу в региональное управление Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 19 января.
В настоящий момент проводится работа по выяснению всех обстоятельство произошедшего. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Как подчеркнули в надзорном ведомстве, наличие в детских образовательных учреждениях насекомых и грызунов недопустимо.
Ранее «Известия» писали, что эксперимент по централизации школьного питания в ряде регионов показал хорошие результаты: дети получают безопасные и недорогие завтраки и обеды. Для успешной реализации такого опыта в стране предложили создать отдельную отрасль.