В окрестностях горящей нефтебазы в Клинцах провели эвакуацию из частного сектора
В окрестностях горящей нефтебазы в городе Клинцы Брянской области временно эвакуированы жители из частного сектора, сообщил 19 января в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — написал он.
По его словам, специалисты Роспотребнадзора проводят контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
Он отметил, что для тушения нефтепродуктов привлекли пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. К ликвидации пожара привлечено более 140 человек.
Ранее в этот день в Клинцах средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник. Как отметил Богомаз, при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м, загорелись четыре резервуара с бензином.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.