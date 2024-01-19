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В окрестностях горящей нефтебазы в Клинцах провели эвакуацию из частного сектора

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В окрестностях горящей нефтебазы в городе Клинцы Брянской области временно эвакуированы жители из частного сектора, сообщил 19 января в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — написал он.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора проводят контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Он отметил, что для тушения нефтепродуктов привлекли пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. К ликвидации пожара привлечено более 140 человек.

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Ранее в этот день в Клинцах средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник. Как отметил Богомаз, при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м, загорелись четыре резервуара с бензином.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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