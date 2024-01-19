Школьнице в Иркутской области оторвало руки во время игры на телефоне

В Иркутской области 14-летней девочке оторвало кисти рук взрывом во время игры на телефоне. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел днем 17 января в одном из поселков Заларинского района. В момент взрыва школьница играла в телефон на кухне. Позже выяснилось, что устройство в это время заряжалось.

Девочку обнаружила мать, она вызвала скорую помощь. Родители повезли школьницу выехавшей навстречу бригаде медиков. В медучреждение ребенка доставили в тяжелом состоянии: у него были оторваны кисти рук, на голове и теле раны. Пострадавшей провели операцию, из кистей медицинские работники извлекли куски пластика.

В ходе проверки специалисты выяснили, что, предварительно, взрыв произошел рядом с розеткой. В результате случившегося также была повреждена кухня, выбиты стекла.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают, что именно стало источником произошедшего. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

В конце ноября из-за взрыва кофемолки пострадал несовершеннолетний житель города Балей. По данным «Известий», его госпитализировали с множественными ранениями груди, паха, живота, лица и рук. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось. Отец мальчика рассказал, что кофемолка мгновенно сдетонировала прямо в руках сына.