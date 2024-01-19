Режим готовности ввели в Рязани из-за непогоды
В Рязани ввели режим повышенной готовности. Причина — неблагоприятные погодные условия. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Виталий Артемов.
Особый режим ввели для того, чтобы не допустить нарушения жизнедеятельности населения во время сложных погодных условий, уточняет РИА «7 новостей».
Так, на особый режим перевели все коммунальные службы города, усилили работы по уборке снега. Руководство Рязани и ответственные лица дежурят круглосуточно.
Региональное ГУ МЧС предупредило, что снег и до –8 градусов ожидаются на территории Рязанской области и в субботу, 20 января. На дорогах образуется гололедица. Возможны снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщает 62INFO.RU.