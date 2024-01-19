Кафедральный собор в Чите обзавелся виртуальным путеводителем
Интерактивный стол появился в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери в Чите. Он позволяет посетителям и прихожанам исследовать каждый уголок собора, сообщает пресс-служба министерство культуры Забайкальского края.
Каждое помещение храма можно изучить в 360-градусной панораме, пишет ИА ChitaMedia. К пример, чтобы посетить воскресную школу, крестильный храм, пройти на колокольню или в швейную мастерскую, нужно просто прикоснуться к двери на экране.
Также прихожане смогут прочитать в виртуальном путеводителе информацию о достопримечательностях и просмотреть уникальные исторические фотографии и видеоматериалы.