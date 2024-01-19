Один человек пострадал в ДТП с грузовиком в Пензенской области
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Пензенской области. Один человек доставлен в больницу.
Авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Кузнецком районе. По данным ИА «Пенза-пресс», фура Mercedes столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», за рулем которой находился 67-летний мужчина.
Водитель легковушки получил серьезные травмы. Он доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
В Самарской области легковой автомобиль Honda при выезде на встречную полосу столкнулся с грузовиком на дороге «Обход города Сызрань». Водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу.