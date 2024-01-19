Политолог заявил об опасности конфликта Ирана и Пакистана для региона
Конфликт Ирана и Пакистана может вызвать волну локальных столкновений и опасен для всего региона. Такое мнение политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал в пятницу, 19 января.
По словам востоковеда, конфликт между Исламабадом и Тегераном возник из-за войны Израиля и ХАМАС. Он полагает, что Соединенные Штаты с помощью Пакистана хотят помешать Ирану поддерживать радикалов из сектора Газа.
Он допустил, что это связано с попытками американцев блокировать действия Ирана, который мог бы дать зеленый свет действиям «Хезболлы» в отношении Израиля, поскольку это очень серьезная боевая организация и серьезная политическая сила.
«Если бы она выступила на стороне ХАМАС, а не просто обстреливала бы на границе, израильской армии ЦАХАЛ пришлось бы непросто», — отметил он в разговоре с Lenta.Ru.
Тарасов считает, что в соседних странах тоже могут вспыхнуть конфликты. В настоящее время на Ближнем Востоке нет ни одной страны с устойчивой политической системой, отметил он.
16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.
МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными. 17 января министр иностранных дел во временном пакистанском правительстве Джалил Аббас Джилани заявил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар КСИР.
Позднее, 18 января, Пакистан нанес ответные удары по Ирану. Атака была совершена с помощью беспилотников и ракет в ходе контртеррористической операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар». По сообщениям The Hindustan Times, при ударе погибли девять человек, среди которых три женщины и два ребенка.
В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. В организации призвали к решению проблем посредством конструктивного диалога и в соответствии с принципами международного права, передает RT.
19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен ракетными ударами между Ираном и Пакистаном, а также усиливающееся противостояние с США на Ближнем Востоке являются производными конфликта в секторе Газа, пишет ИА «Регнум».