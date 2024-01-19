Происшествий не зафиксировано во время купаний в Липецкой области
В Липецкой области не зафиксировано чрезвычайных происшествий во время традиционных крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщает Lipetskmedia со ссылкой на данные МЧС по региону.
За безопасностью следили спасатели, медики и полицейские, а также росгвардейцы, добровольцы и представители местного самоуправления. В общей сложности охрану и контроль обеспечивали около 230 человек. На месте работало 60 единиц техники.
Окунуться в купель на Крещение можно было в 17 специально оборудованных местах. На это решились около 1,7 тыс. смельчаков. Как пишет GOROD48, купания подпортила погода. Ночью шел ледяной дождь и дул промозглый ветер.
Ранее сообщалось, что в Ижевске (Удмуртия) в связи с плохими погодными условиями закрыли купель на пруду в Октябрьском районе. Решение о закрытии иордани для купающихся было принято в связи с метелью.