Советский район Красноярска расчистят от свалок за 18 млн рублей
Около 17,8 млн рублей направят на ликвидацию стихийных свалок в Советском районе Красноярска в 2024 году. Годом ранее на расчистку территории выделили 6,6 млн рублей, то есть объем финансирования вырос почти втрое, сообщает пресс-служба мэрии в пятницу, 19 января.
Особое внимание будет уделено береговой линии вдоль Енисея. Также в списке присутствуют полигоны на улицах Джамбульской и Пограничников.
Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, в 2023 году в Советском районе успешно ликвидированы 22 несанкционированные свалки. Общий объем вывезенных отходов составил более 10 тыс. куб. м.
Ранее «Известия» писали, что в России начали давать новую жизнь промышленным и бытовым отходам. Так, ученые из Томска научились делать керамику из банановой кожуры и активированный уголь из опилок и выброшенного пластика.