Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс

С 1 марта 2024 года в Казахстане будет установлен единый часовой пояс на всей территории страны. Об этом 19 января сообщило министерство торговли и интеграции республики на своем сайте.

Соответствующие изменения были внесены в постановление казахстанского правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан». Согласно поправкам, единый часовой пояс будет установлен с 00:00 1 марта 2024 года.

«Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен пятый часовой пояс (UTC+5)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что единый часовой пояс в республике предложили установить казахстанские ученые и эксперты.

На сегодняшний день в Казахстане применяются два часовых пояса — UTC+5 и UTC+6. В последнем из них проживает большая часть страны, в том числе Астана и Алма-Ата, обращает внимание «Газета.Ru».

Coordinated Universal Time (UTC), или всемирное координированное время, — это стандарт, по которому регулируются часы. Москва находится в зоне UTC+3.

От перехода с зимнего времени на летнее в России отказались в 2011 году. Последний раз стрелки часов перевели на летнее время 27 марта. Принятое исчисление опережало астрономическое время на два часа. А в июле 2014 года был подписан закон о переходе России с 26 октября на зимнее время. В большинстве регионов РФ время перевели на час назад, и таким оно и осталось по сей день.