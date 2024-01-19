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В Калининградской таможне назвали причину очереди из фур на границе с Литвой

Очередь фур на границе с Литвой растет из-за медленной работы литовских таможенников
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Очередь из грузовиков, ожидающих выезда из Калининградской области перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Чернышевское», за сутки увеличилась с 30 до 50 машин из-за медленной работы литовских таможенников. Об этом 19 января «Известиям» сообщила начальник отделения по связям с общественностью Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

«18 января с 10:00 часов до 16:00 литовская сторона приняла всего восемь грузовых автомобилей, в связи с чем перед пунктом пропуска МАПП «Чернышевское» стала скапливаться очередь из 30 большегрузов. Сегодня очередь выросла до 50 грузовых транспортных средств, так как за сутки литовская сторона приняла всего 62 автомобиля. Хотя проектная пропускная способность поста и мощность пункта пропуска позволяют принимать как минимум в два раза больше. Из-за медленной работы литовских коллег очередь растет», — сказала она.

Специалист указала на то, что официальных разъяснений от литовской стороны в адрес Калининградской областной таможни не поступало.

«Я добавлю, что перед пунктом пропуска у нас стоит 50 грузовиков, а еще 25, уже оформленных калининградскими таможенниками, находятся на так называемой нейтральной полосе между пунктами пропуска России и Литвы. То есть нами они уже оформлены, но литовской стороной они еще не приняты», — сообщила Иванова.

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В ноябре очередь из фур, ожидающих въезда в Литву из Калининградской области, увеличивалась до 145 машин. В таможне Калининградской области тогда отмечали, что литовская сторона принимает всего по три автомобиля в час.

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заторы, образовавшие на границе России и Литвы, рассматриваются Москвой как неспособность Вильнюса и Брюсселя соблюдать договоренности РФ и Евросоюза.

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