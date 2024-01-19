Жительницы Краснокаменска завели свиней в своей квартире
Жительницы Краснокаменска (Красноярский край) начали выращивать свиней в своей городской квартире. Предположительно, они занялись животноводством осенью 2023 года, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Краснокаменск».
По информации издания, в квартире живут мать и дочь, а также собаки со щенками. Соседи жалуются на сильный неприятный запах, а у проживающих этажом ниже по стенам периодически слышны стук копыт от бегающих животных, бежит моча и падают черви. Окна у женщин постоянно открыты, видимо для проветривания жилья.
Жители дома написали заявление в правоохранительные органы и отправили письмо главе города Игорю Мудраку с просьбой разобраться в ситуации, пишет ИА ChitaMedia.
В пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю заявили, что сообщение в полицию поступило. Материалы по подведомственности направлены в администрацию Краснокаменска для принятия мер реагирования.