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Около 5 тыс. псковичей приняли участие в крещенских купаниях

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В Псковской области в рамках празднования Крещения в 58 храмах и церквях, в восьми оборудованных для крещенских купаний местах прошли службы. В мероприятиях приняли участие около 4,7 тыс. человек.

Общественный порядок обеспечивали сотрудники правоохранительных органов. Обошлось без ЧС и грубых нарушений, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на региональное управление МВД РФ. Уточняется, что для обеспечения правопорядка во время богослужений задействовали порядка 300 сотрудников полиции и Росгвардии.

Места проведения праздничных мероприятий предварительно обследовали полицейские со служебными собаками, а затем взяли под усиленную охрану до окончания празднований. При входе в храмы и церкви производился досмотр при помощи ручных и арочных металлодетекторов.

16 января директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин сказал, что во время крещенских купаний следует пользоваться официально организованными купелями, где дежурят сотрудники МЧС. Он предупредил, что окунаться в так называемых стихийных купелях крайне не рекомендуется, поскольку это может быть опасно для жизни.

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января. Среди верующих распространена традиция окунаться в прорубь. И хотя этот обряд церковным не является, священнослужители не препятствуют популяризации народного способа очищения. Купания проходят 18–19 января, а власти городов оборудуют для этого специальные безопасные площадки.

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