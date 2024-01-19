Ситуация для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Крынок плачевная. Об этом рассказал украинский разведчик, воюющий вместе с морскими пехотинцами на восточном берегу Днепра газете The Financial Times в пятницу, 19 января.

«Скажу вам честно, ситуация плачевная», — сказал он.

Попытки украинских подразделений удержать плацдарм в районе села Крынки ослабевают, а мороз, трясина и проблемы с логистикой усугубляют эту ситуацию. Украинские солдаты берут с собой на восточный берег только то, что могут перевезти на небольших лодках. По словам военного, это в основном гранатометы, в очень редких случаях — крупнокалиберный пулемет.

Разведчик подчеркнул, что Российская армия имеет большое преимущество. Военный объяснил, что конечной целью было создание позиции, с которой украинские солдаты могли бы начать новые атаки. Собеседник издания акцентировал, что с каждым днем это становится все менее вероятным.

На вопрос о том, сможет ли Украина удерживать свою базу в районе Крынок, он ответил отрицательно.

«Дело в том, что морская пехота не смогла поддерживать темп наступления и наверняка давно потеряла инициативу», — указал военнослужащий.

Разведчик предположил, что украинские войска отступят на оборонительные позиции на западный берег Днепра, иначе рискуют понести большие потери среди самых сильных подразделений.

Ранее, 15 января, представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ всё сложнее давать отпор российским военным в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, в настоящее время солдаты Вооруженных сил (ВС) России продолжают наносить мощные удары по позициям украинской армии.

До этого, 14 января, сообщалось, что потери украинских подразделений, занявших позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, за неделю превысили 200 человек, оставшиеся боевики оказались в отчаянном положении.

6 января украинское издание «Страна.ua» писало, что часть военных ВСУ отказываются выполнять поставленные им боевые задачи в Крынках. Отмечалось, что многие не понимают целей удержания данной локации. Отказники есть также среди офицеров из-за того, что в Крынках не осталось укрытий.

5 января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для YouTube-канала немецкой газеты Welt заявил, что ВСУ несут тяжелые потери в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.

Украинские морпехи жалуются, что их заставляют форсировать Днепр, хотя данные попытки заранее обречены на поражение, отметил Ваннер. По его словам, это связано с намерением Киева продемонстрировать западным союзникам наступательные действия и получить дополнительное финансирование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.