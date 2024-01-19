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Украинский военный посетовал FT на «плачевную ситуацию» у Крынок

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Ситуация для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Крынок плачевная. Об этом рассказал украинский разведчик, воюющий вместе с морскими пехотинцами на восточном берегу Днепра газете The Financial Times в пятницу, 19 января.

«Скажу вам честно, ситуация плачевная», — сказал он.

Попытки украинских подразделений удержать плацдарм в районе села Крынки ослабевают, а мороз, трясина и проблемы с логистикой усугубляют эту ситуацию. Украинские солдаты берут с собой на восточный берег только то, что могут перевезти на небольших лодках. По словам военного, это в основном гранатометы, в очень редких случаях — крупнокалиберный пулемет.

Разведчик подчеркнул, что Российская армия имеет большое преимущество. Военный объяснил, что конечной целью было создание позиции, с которой украинские солдаты могли бы начать новые атаки. Собеседник издания акцентировал, что с каждым днем это становится все менее вероятным.

На вопрос о том, сможет ли Украина удерживать свою базу в районе Крынок, он ответил отрицательно.

«Дело в том, что морская пехота не смогла поддерживать темп наступления и наверняка давно потеряла инициативу», — указал военнослужащий.

Разведчик предположил, что украинские войска отступят на оборонительные позиции на западный берег Днепра, иначе рискуют понести большие потери среди самых сильных подразделений.

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Ранее, 15 января, представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ всё сложнее давать отпор российским военным в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, в настоящее время солдаты Вооруженных сил (ВС) России продолжают наносить мощные удары по позициям украинской армии.

До этого, 14 января, сообщалось, что потери украинских подразделений, занявших позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, за неделю превысили 200 человек, оставшиеся боевики оказались в отчаянном положении.

6 января украинское издание «Страна.ua» писало, что часть военных ВСУ отказываются выполнять поставленные им боевые задачи в Крынках. Отмечалось, что многие не понимают целей удержания данной локации. Отказники есть также среди офицеров из-за того, что в Крынках не осталось укрытий.

5 января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для YouTube-канала немецкой газеты Welt заявил, что ВСУ несут тяжелые потери в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.

Украинские морпехи жалуются, что их заставляют форсировать Днепр, хотя данные попытки заранее обречены на поражение, отметил Ваннер. По его словам, это связано с намерением Киева продемонстрировать западным союзникам наступательные действия и получить дополнительное финансирование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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