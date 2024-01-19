Редкий сарафан XVIII века отреставрируют в музее Пскова
В Псковском музее-заповеднике восстанавливают редкий сарафан XVIII века. До этого он не был представлен широкой общественности. Вещь имеет особую историческую ценность, так как дает представление о культуре России того времени.
Псковское агентство информации уточняет, что сарафан был частью коллекции известного купца Федора Плюшкина. Ее часть в 1914 году была передана в музей Псковского археологического общества. В коллекции Псковского музея-заповедника этот сарафан — единственный предмет одежды, который представляет образец костюма из Торопецкого уезда.
Реставраторы получили сарафан в ветхом состоянии. На подкладке и ткани есть утраты и сечения, частично потеряны шелковые металлические и металлизированные нити на галунах, сам шелк выцвел. Процесс может затянуться из-за немалой площади работы и сложного состояния сохранности предмета.
Ранее сообщалось, что в городе Печоры Псковской области археологи нашли уникальную коллекцию монет XVII–XIX веков. Ранние монеты представлены серебряными копейками, которые были выпущены на Московском и Псковском денежных дворах при Михаиле Федоровиче Романове. Периоду правления Алексея Михайловича принадлежат копейки, отчеканенные из меди.