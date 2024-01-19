Этап чемпионата России по гонкам на льду проведут в Красногорске
В городском округе Красногорск состоится шестой этап личного чемпионата России по гонкам на льду. Он пройдет в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» уточняет, что трек стадиона «Зоркий» в Красногорске — один из лучших в мировом спидвее. Ранее трассу испытали на себе ведущие мировые гонщики.
В 2023 году после семилетнего перерыва Красногорск принял финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею. Зрителями мототурнира стали более 20 тыс. человек.
Ранее сообщалось о капремонте в подмосковном Чехове стадиона «Гидросталь», построенного 60 лет назад. Работы по реконструкции объекта начались в январе 2023 года в рамках программы губернатора «Спорт Подмосковья». Строители модернизировали сектор для занятий легкой атлетикой, волейбольную и хоккейную площадки, а также техническую инфраструктуру. Футбольное поле оборудовали системой подогрева.