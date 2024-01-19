Мурманскую область накроет циклон
Влияние циклона начнет ощущаться на территории Кольского полуострова в пятницу, 19 января. Особенно заметно это будет в южных районах Мурманской области. Циклон будет смещаться с юга Скандинавии.
По данным Мурманского УГМС, которые приводит ИА «Би-порт», ожидаются облачная с прояснениями погода, небольшой снег, туман и изморозь. На юге области местами будет дуть сильный ветер. Температура опустится до -18 градусов. Возможна гололедица.
На севере Баренцева моря ветер достигнет скорости 18 м/с. Возможно медленное обледенение судов.
Ранее, 18 января, сообщалось, что на юге Бразилии более миллиона человек остались без электричества после прохождения мощного циклона в штате Риу-Гранди-ду-Сул, один человек погиб, еще 12 человек получили ранения.