Путин обсудил с Совбезом реализацию положений концепции внешней политики РФ
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 19 января, обсудил с Советом безопасности России реализацию положений концепции внешней политики РФ.
«Мы поговорим сегодня о реализации положений концепции внешней политики Российской Федерации», — сказал он на оперативном совещании.
С докладом по этой теме выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее, 4 декабря, во время церемонии принятия верительных грамот у послов Путин заявил, что Россия готова к конструктивному партнерству с любыми странами, у Москвы нет враждебных намерений.
Глава государства неоднократно заявлял о том, что Россия готова к диалогу со всеми странами. В ходе апрельской церемонии вручения верительных грамот он также подчеркнул, что страна открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не собирается изолироваться.
По словам Путина, именно такие подходы заложены в утвержденной 31 марта 2023 года обновленной концепции внешней политики РФ. В документе в том числе сказано, что Москва рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности, международного мира, сбалансированного и справедливого развития человечества.