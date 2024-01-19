Автобусы пустят в присоединенную недавно к Тамбову деревню
Общественный транспорт пустят в деревню Лужки, которая ранее вошла в состав городского округа Тамбов. С 22 января туда будет ходить автобус малой вместимости.
Маршрут №151 отправится из Лужков в Тамбов в 06:40, 12:40 и 18:40, а из деревни Красненькая — в 11:51 и 17:51. Автобус будет доезжать в Лужках до улицы Промышленной, а по дороге Тамбов – Котовск — по улицам Придорожной, Астраханской, Пионерской, Советской, Моршанскому шоссе и Совхозной.
Кроме того, в этом году власти Тамбова планируют отремонтировать подъездную дорогу к Лужкам, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области усилят контроль за ремонтом мостовых сооружений. В 2023 году в регионе планировали капитально отремонтировать три моста и привести в порядок более 43 км дорог.