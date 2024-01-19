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Политолог объяснил отказ Минобороны Германии увеличить помощь Украине

Политолог Блохин назвал позицию Германии по вопросу помощи Украине выжидательной
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил в пятницу, 19 января, отказ главы минобороны Германии Бориса Писториуса от увеличения военной помощи Украине.

Ранее в пятницу издание Die Welt сообщило, что министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался увеличить военную помощь Украине, передает RT. По его словам, Германия внесла самый большой вклад из всех стран Евросоюза, и теперь очередь за другими, пишет ИА «Регнум».

«Подобные заявления были и раньше, но в итоге США что-то поставляли, и после этих поставок пошли и немецкие танки. Немцы частенько сначала ждут действий США, которые являются модератором этого процесса, затем смотрят на реакцию России и принимают решение о собственных поставках», — прокомментировал Блохин слова главы немецкого оборонного ведомства в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, пока это выжидательная позиция относительно позиции Соединенных Штатов.

«Так как у США сегодня процесс поставок сложнее из-за внутриполитической борьбы, немцы выбрали поставить процесс на паузу. Если США продолжат поставлять вооружение, то у Берлина особого выбора не останется», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила в беседе с «Известиями», комментируя заявление Писториуса, что Евросоюз поддерживает Украину уже только на словах. Депутат добавила, что это происходит по причине осознания лидерами ЕС, что это идет в ущерб их странам.

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Ранее, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь победы России, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

При этом в тот день стало известно, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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