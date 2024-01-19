Режим «черного неба» ввели в Красноярске на три дня
Режим «черного неба» вводится в Красноярске на трое суток — с 13:00 пятницу, 19 января, до 13:00 понедельника, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, которые будут препятствовать рассеиванию вредных примесей.
Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, специалисты из регионального управления Роспотребнадзора усилили мониторинг атмосферного воздуха.
Ранее сообщалось, что в России в 2023 году наблюдалось 1190 опасных явлений, что на 22% больше, чем годом ранее. Это жара, сильнейшие ветры, шквалы и обильные осадки, которые мешали жизнедеятельности регионов.