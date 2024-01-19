Почти 2 тыс. человек окунулись в купели на Крещение в Саратове
Традиционные крещенские купания прошли в ночь на 19 января в Саратове. В них приняли участие 1730 человек. Они окунулbсь в организованныt городскими властями купелb.
Такие данные в своем Telegram-канале сообщила мэр Саратова Лада Мокроусова. Он также рассказала, что поддержать «смельчаков» пришли 6 тыс. человек. Обошлось без происшествий, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Ранее сообщалось, что в алтайском Рубцовске власти вновь отказались от организации крещенской купели. Они объяснили это тем, что лед на водоемах тонкий и неоднородный. Крещенские купания не проводят в Рубцовске с 2021 года.
От проведения крещенских купаний отказались власти Серафимовичского района Волгоградской области. Ситуация связана с повышением уровня воды в реке Дон.