Томская область справилась с планом по расселению аварийного жилья
Власти Томской области справились с намеченными ранее объемом и сроками по расселению аварийного жилья. Соответствующие отчетные документы проходят подготовку. Об этом РИА «Томск» рассказал замгубернатора Николай Руппель.
Агентство уточняет, что в регионе действует программа по расселению жилья до 2025 года. Она финансируется в том числе из федерального бюджета. С 2019 года, когда программа начала работать, более 4 тыс. жителей Томской области переехали из старых квартир в новые. Согласно принятым обязательствам, до конца 2023 года властям необходимо было переселить еще около 4 тыс. человек.
Уточняется, что в прошлом году было завершено строительство двух многоквартирных домов в микрорайоне №8 в Томске. Готовятся документы для заселения. Туда должны переехать 8,5 тыс. жильцов аварийных домов. Однако проблема транспортной доступности до сих пор не решена — в микрорайон ведет единственная технологическая дорога.
Ранее сообщалось, что в Томской области определили подрядчика, который займется строительством второй очереди инжинирингового центра — Центра инноваций и технологий — в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Томск». Подрядчиком выбрано ООО «Строительное управление РСТ» из Новосибирска. Стоимость контракта с фирмой составила 1,252 млрд рублей.