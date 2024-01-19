Дептранс опубликовал кадры заноса «Нивы» перед столкновением с остановкой
Департамент транспорта Москвы 19 января опубликовал кадры заноса автомобиля «Нива», после чего она врезалась в автобусную остановку, в результате чего пострадали 5 человек.
По предварительной информации, 22-летний водитель «Нивы» не справился с управлением.
Инцидент произошел ранее в этот день рядом с домом 26 по Новочеркасскому бульвару. По словам источника «Известий», один из пострадавших получил травму головы. Также травмы зафиксированы у двух женщин, уточнил собеседник. О состоянии других пострадавших не уточняется.