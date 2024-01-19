В Подмосковье арестовали кубинца по обвинению в покушении на убийство
Гражданина Кубы арестовали в подмосковном Ногинске после нападения с ножом на соотечественника. Об этом 19 января сообщило Главное следственное управление СК России по Московской области.
«16 января возле подъезда дома, расположенного в деревне Щемилово Богородского городского округа, между обвиняемым и потерпевшим возникла ссора из-за того, что последний имел долговые обязательства перед своим знакомым. В ходе конфликта один из мужчин нанес другому не менее четырех ударов ножом в область туловища», — сообщило ведомство в Telegram.
Потерпевший смог оказать сопротивление и обратился к врачам, он находится на стационарном лечении.
36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Назначен комплекс судебных экспертиз, идет сбор доказательств.
Ранее, 9 января, в Москве арестовали гражданина США Роберта Вудлэнда. Он обвиняется в покушении на незаконное распространение наркотиков.