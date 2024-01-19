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В Кремле заявили о стабильном уровне доверия к Путину у россиян

Песков: уровень доверия Путину в РФ стабильный
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Стабильно высокий уровень доверия и поддержки говорит об одобрении людьми того, что делает президент России Владимир Путин, заявил 19 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, при наличии проблем, люди чувствуют результат работы.

«Достаточно стабильный уровень доверия к президенту на протяжении многих лет. Это говорит об одобрении людьми к тому, что он делает, люди чувствуют результаты работы. Накатывают санкции, пандемии, но все равно получается обеспечивать поступательное развитие страны, и цифры об этом говорят», — сказал Песков.

При этом он указал на то, что цифры не являются главным показателем. По мнению пресс-секретаря президента, главное — ощущение людей.

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В этот день стало известно, что Путину доверяют 79% россиян. Такие данные привел фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Также 81% опрошенных заявили, что скорее хорошо оценивают работу российского лидера на его посту. Опрос был проведен с 12 по 14 января среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ.

До этого, 21 декабря, сообщалось, что Путин стал политиком года по мнению 55% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 21% отметил Михаила Мишустина, а 16% — Сергея Лаврова.

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