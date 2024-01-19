Пожар на нефтебазе под Брянском. Главное
В Брянске после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза. Беспилотники были успешно сбиты. Хроника событий — в материале «Известий».
Беспилотники в Брянской области — последние новости
ВСУ продолжают попытки нанести удары по российским объектам. 19 января губернатор региона Александр Богомаз сообщил о подавлении в Клинцах средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского беспилотника. Информацию об атаках подтвердили и в Минобороны.
При уничтожении дрона боеприпас был сброшен на территорию Клинцевской нефтебазы. Произошло возгорание. О пострадавших не сообщалось.
По словам главы региона, также средствами ПВО удалось ликвидировать две воздушные цели над Погарским и Унечским районами.
Пожар на нефтебазе под Брянском — последние новости
Пожар охватил четыре резервуара с нефтепродуктами общим объемом 6 тыс. куб. м. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м. Предпринимаются все необходимые меры для локализации огня.
На месте работают оперативные службы. Действиями спасателей руководит начальник Главного управления МЧС региона Вадим Сергеевич Уваркин. Брянский территориальный пожарно-спасательный гарнизон работает в усиленном режиме, к тушению привлечены 140 человек и пожарный поезд.
Из близлежащего частного сектора в целях безопасности эвакуировали 32 человека. Их разместят в специально подготовленном пункте. Специалисты Роспотребнадзора ведут контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе.