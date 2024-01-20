Врач назвала способы укрепления иммунитета ребенка

Зимой, когда преобладают минусовые температуры, иммунитет может ослабнуть и хуже справляться со своими функциями. Заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы (РКДБ), филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, врач аллерголог-иммунолог, к.м.н. Анна Усачева 20 января рассказала «Известиям» о том, какие факторы влияют на иммунитет ребенка и как можно его укрепить.

Она отметила, что в детском возрасте существуют свои особенности иммунной системы. Так, до трех месяцев малыш защищен мамиными антителами. Постепенно их становится меньше.

«С этого возраста начинается выработка собственных антител: ребенок особенно уязвим, так как еще не сталкивался с разными инфекциями и не успел сформировать свою защиту. Его иммунная система пока не научилась это делать. Поэтому с трех месяцев начинается активная вакцинация детей от опасных инфекций. Вакцины фактически тренируют иммунную систему ребенка. Основные прививки делаются детям до двухлетнего возраста», — рассказала Усачева.

По ее словам, к двум–трем годам значительно расширяются контакты ребенка с окружающим миром. Многие дети в это время идут в детский сад, начинают чаще болеть. Это естественный процесс, и в норме здоровый ребенок на первом году посещения детского сада болеет до 10 раз за год, формируя свою защиту от наиболее часто встречающихся респираторных инфекций. Со временем частота таких заболеваний снижается до четырех–шести раз за год. Нормальных значений (таких, как у взрослых) выработка иммуноглобулинов у детей достигает примерно к четырем–шести годам — как раз в это время дети и начинают болеть реже.

«Негативно сказаться на иммунной системе может дефицит жиров и углеводов, который, в свою очередь, способен привести к дефициту массы тела. В этом состоянии снижается уровень защиты организма от инфекций. Но избыточное употребление жирных продуктов, сладкого, также отрицательно сказывается на здоровье и может привести не только к лишнему весу, но и к нарушению обмена веществ и работы внутренних органов в организме ребенка», — предупредила врач.

Специалист отметила, что основным методом укрепления иммунной системы является закаливание. Его принцип основан на воздействии различных факторов: высоких или низких температур, солнца, воды, воздуха. Это делается для того, чтобы повысить функциональные резервы организма и его устойчивость к неблагоприятным условиям среды.

«При закаливании следует придерживаться основных правил: учитывать общее состояние здоровья ребенка, начинать со слабых воздействий, постепенно переходя к более интенсивным, проводить воздействие регулярно, не совершая длительных перерывов из-за смены времен года или погодных условий», — рассказала Усачева.

При этом она обратила внимание, что само закаливание не должно вызывать у ребенка негативных эмоций: все этапы можно выполнять в игровом формате и с хорошим настроением, чтобы сформировались положительные впечатления от процедуры.

«В помещении наиболее комфортная температура — +18... +22 градуса. Всё пространство квартиры следует регулярно проветривать — это тоже является определенной частью закаливания. Что касается влажности воздуха, то в квартирах оптимальными считаются показатели от 40 до 60%. В детских комнатах рекомендуется поддерживать ее на уровне 50–55%», — добавила специалист.

В заключение аллерголог-иммунолог отметила, что в любой период года важно поддерживать режим дня ребенка.

«При благоприятных погодных условиях следует проводить больше времени на свежем воздухе: существует множество различных активностей, которыми можно заняться с детьми в зимний период. Рекомендуемая продолжительность прогулок зависит от возраста ребенка и температуры воздуха за окном и в среднем составляет два–три часа», — резюмировала врач.

19 января заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко рассказал «Известиям», какие признаки говорят о переохлаждении у ребенка. По его словам, это, в частности, бледность кожи и губ.