Уникальная подсветка украсит здания в центре Тынды
Уникальная архитектурная подсветка появится на центральных улицах Тынды. В планах — преобразить фасады 22 зданий, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
По информации ИА PriamurMedia, в 2024 году работы проведут на пяти объектах — четырех жилых 16-этажках и соборе Святой Троицы. Летом в городе торжественно отметят 50-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Тында активно готовится к этому событию.
В центре приводят в порядок фасады домов, ведется благоустройство парка «Багульник», ремонт ДК «Русь», почти достроен новый ФОК. Также скоро на маршруты выйдут 20 новых автобусов.
«В настоящее время почти все ремонты идут в графиках. Однако объем работ очень большой, и у нас осталось всего полгода, чтобы завершить их. Администрации города необходимо лично контролировать каждый объект, при необходимости увеличить темп», — сказал губернатор Василий Орлов, его цитату приводит Амурская служба новостей.
Ранее сообщалось, что знаменитую тропу здоровья реконструировали в Тынде. После благоустройства территория превратилась в общественную зону, где можно гулять всей семьей и заниматься спортом.