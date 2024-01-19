АвтоВАЗ раскрыл среднюю зарплату сотрудников
В 2023 году средняя зарплата по всему персоналу АвтоВАЗа выросла на 40,5%, до 71,7 тыс. рублей, а по основным рабочим — на 57,1%, до 74,4 тыс. рублей. В 2024 году отечественный производитель собирается провести индексацию зарплат раньше запланированного, сообщила 19 января пресс-служба автокомпании.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов провел совещание с председателем профсоюзной организации предприятия Сергеем Зайцевым. По итогам встречи стороны решили перенести дату индексации, закрепленную в коллективном договоре, с 1 июля на 1 февраля текущего года. Индексация тарифных ставок и окладов работников АО «АвтоВАЗ» и дочерних обществ в Тольятти и Ижевске составит 9%.
По словам Зайцева, опережающая индексация необходима для дальнейшего комплектования коллектива автозавода в условиях роста плана производства машин до 500 тыс. шт. в текущем году.
Производственный план АвтоВАЗа на 2024 год может быть скорректирован из-за снижения спроса и стагнации рынка. Об этом Соколов рассказывал на выставке «Россия» на ВДНХ. Продажи дорогостоящих моделей идут непросто, а бюджетных — более-менее стабильно, поделился он.
Продажи автомобилей Lada в 2023 году выросли на 87% и составили 352,57 тыс. автомобилей. Доля Lada на российском авторынке достигла рекордных показателей за последние 20 лет и составила около 35%.