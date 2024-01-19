Ямочный ремонт проведут в Калуге в конце января
В Калуге на следующей неделе планируют провести ямочный ремонт дорог. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на управление городского хозяйства.
Ремонт будет проводиться в случае благоприятных погодных условий. Специалисты отмечают, что технология литой асфальтобетонной смеси позволяет укладывать асфальт во время морозов с выпариванием остаточной влажности. Смесь застывает за 20–30 минут.
Проведение ремонта запланировано на улице Степана Разина, на проезде вдоль сквера имени Кубяка, Билибина. Кроме того, будут продолжены работы на улице Хрустальной.
В 2023 году в Калужской области отремонтировали порядка 259 км дорог и шесть аварийных мостов. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на эти цели выделили 3,5 млрд рублей.