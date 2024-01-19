Дело о хранении наркотиков возбудили в отношении актера Анатолия Руденко
Уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта возбудили в отношении актера Анатолия Руденко. Об этом 19 января сообщил источник «Известий».
«Против актера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России», — отметил собеседник издания.
Актер отпущен под обязательство о явке.
Максимальное наказание по данной статье составляет три года лишения свободы.
Руденко известен благодаря роли в фильме «Триггер» и сериалах «Каменская» и «Две судьбы».
Сотрудники ГИБДД 17 января поймали с наркотиками ехавшего в такси Руденко. Они обнаружили у него сверсток с 0,57 г мефедрона. По словам актера, он нашел его на улице и решил, что это отрава для собак. Пакет с веществом отправлен на экспертизу.